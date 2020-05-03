В Башкирии волонтеры завершили поиски 34-летней Алены Никишиной

3 Май 2020 2020-05-03T17:02:15+03:00

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В минувшую субботу, 2 мая, из Стерлитамака пришла тревожная новость: 34-летняя Алена Никишина уехала из дома на своей машине «Daewoo Nexia» черного цвета и не вернулась. Родные тут же забили тревогу и обратились в полицию и к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

По социальным сетям добровольцы распространили ориентировки на Алену Никишину и уже собирались отправиться на ее поиски в Стерлитамак. К счастью, все обошлось: вечером 3 мая волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили в своих социальных сетях, что женщина нашлась. «Найдена. Жива» - сухо написали поисковики у себя в сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU