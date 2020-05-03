В Башкирии на дороге перевернулась легковушка, водитель погиб на глазах у брата
Сегодня утром, 3 мая, в Дуванском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД по республике, около 7 часов утра на четвертом километре сельской дороги между Дуваном и селом Лемазы вылетела с дороги и перевернулась «Toyota Corolla». Легковушкой управлял 31-летний местный житель, а на пассажирском сиденье находился его родной 27-летний брат.
В ГИБДД по Башкирии предполагают, что водитель японской легковушки при выходе с левого поворота допустил съезд в кювет, а затем машина въехала в дерево. В результате аварии водитель погиб на месте, а его пассажир был доставлен в больницу с различными травмами.
- В ходе начатого разбирательства предстоит выяснить причины и условия возникновения ДТП, - пояснили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU