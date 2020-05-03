Умирающего от опухоли мозга 19-летнего парня из Башкирии прооперируют врачи из Москвы

3 Май 2020 2020-05-03T15:49:13+03:00

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Сегодня, 3 мая, стало известно, что за жизнь умирающего от опухоли мозга 19-летнего Ранэля Шамсутдинова будут бороться врачи из Москвы. Сестра молодого человека Ралина написала у себя в социальных сетях, что как только динамика его состояния улучшится, парня сразу же перевезут в Уфу.

- Туда приедут московские врачи, и будут его оперировать! Сейчас самое главное, чтобы он выкарабкался из этого состояния. Давайте все вместе, будем молиться за Ранэля!!! Борись братишка! И не сдавайся!! Мы все молимся за тебя! - написала Ралина Шамсутдинова на своей страничке в Инстаграм.

Напомним, ранее Ранэля Шамсутдинова поместили в реанимацию на аппарат искусственной вентиляции легких, а позже выяснилось, что он впал в кому. По словам его сестры врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние молодого человека и снять отек головного мозга. Только после этого его можно будет оперировать.

ИСТОЧНИК KP.RU