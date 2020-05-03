2020-05-03T16:19:10+03:00
Общество

В Башкирии закрываются магазины крупной сети супермаркетов

Одна из точек открылась всего два года назад
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Накануне сообщество «Башмедиа» сообщил, что в ближайшее время в Башкирии закроется часть супермаркетов сети «Райт». По некоторым данным сеть принадлежит свердловской компании «Элемент-трейд», которая также владеет сетью супермаркетов «Монетка». По данным телеграм-канала уже в мае будут закрыты три магазина: два в Уфе и один в Стерлитамаке. Есть у «Райта» еще один магазин в Ишимбае, но о его судьбе ничего не сообщается. Известно, что остатки продукции в магазинах реализуют со скидкой.

В башкирской столице расположены два гипермаркета «Райт» - один в ТРК «Мир», а второй в Инорсе. Примечательно, что последний открылся всего два года назад, на месте супермаркета «Матрица» на улице Ферина.

По данным «Башмедиа» некоторые супермаркеты сети закроются и в других городах в соседних в Башкирией регионах – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени и Нефтеюганске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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