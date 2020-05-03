В Башкирии бесследно пропала 34-летняя Алена Никишина

3 Май 2020 2020-05-03T14:34:03+03:00

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Родные и близкие 34-летней Алены Никишиной из Стерлитамака бьют тревогу: женщина уехала на личном автомобиле «Daewoo Nexia» черного цвета вчера, 2 мая, и бесследно пропала. К ее поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан» и полицейские.

Как сообщают в своей группе добровольцы «Лиза Алерт. Башкортостан», в день пропажи Алена Никишина была одета в белый вязаный джемпер, черную кожаную жилетку, брюки вишневого цвета и черные мокасины.

Приметы Алены Никишиной: рост 165 см, среднего телосложения, светлые волосы, карие глаза.

Всех, кто мог видеть Алену, либо обладает информацией о ее местонахождении, просят позвонить в службу спасения по телефону 112 или сообщить волонтерам по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU