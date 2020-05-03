В Башкирии депутатов Курултая обследуют на коронавирус

3 Май 2020 2020-05-03T13:18:23+03:00

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Накануне стало известно, что депутат Курултая и руководитель исполкома «Единой России» в Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице, его состояние оценивается как «средней тяжести», сообщил у себя в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

После этого известия с обращением к депутатам Госсобрания-Курултая обратился спикер башкирского парламента Константин Толкачев. Он пожелал выздоровления Рустему Ахмадинурову и предложил всем депутатам пройти соответствующие тесты на COVID-19.

- Многие коллеги сейчас находятся на «передовой»: организуют помощь, участвуют в профилактических мероприятиях, активно взаимодействуют с волонтерами, медиками. В то же время нельзя забывать и о собственном здоровье, своевременно проходить тестирование. Лично я буквально сегодня сдал анализы, - заявил председатель Курултая.

Также Константин Толкачев подчеркнул, что депутаты не могут полностью самоизолироваться – такова специфика их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU