2020-05-03T12:11:39+03:00
Общество

В Уфе из-за половодья затопило еще 20 участков на Кооперативной поляне

Всего «большая вода» пришла на 86 огородов по всему городу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба УГЗ УфыФото: пресс-служба УГЗ Уфы
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Накануне в реке Белая вновь поднялся уровень воды. Из-за этого в Кировском и Ленинском районах Уфы подтопило несколько участков. По данным Управления гражданской защиты, вода пришла на 20 огородов в частном секторе на Кооперативной поляне.

По данным городских спасателей, всего по состоянию на 3 мая 2020 года в башкирской столице подтоплено 86 участков и два дома. Так, в Нижегородке подтоплен один город на улице Воронежской. Коммунальщики уже расчистили водопропускные трубы на этом участке. Сейчас наблюдается спад уровня воды, передают в пресс-службе УГЗ Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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