2020-05-03T11:56:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 87 человек за сутки

На 3 мая в Башкирии 1022 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции
Павел КРАЙНОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Башкирии продолжает расти. На 12:00 3 мая по данным минздрава республики в регионе зарегистрировано еще 87 новых случаев заражения. Теперь официально заболевшими значатся 1022 человека.

К счастью, за последние сутки в Башкирии не умер ни один пациент с подтвержденным диагнозом. Из стационаров с полным выздоровлением выписались два человека. Общее количество выздоровевших составило 185 пациентов.

По данным минздрава Башкирии, сейчас в стационарах республики лечатся 438 человек. Из них 219 человек в удовлетворительном состоянии, 188 – средней тяжести, тяжелом – 31, из них 19 человек находятся на ИВЛ.

С легкой формой заболевания на амбулаторном лечении находятся 385 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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