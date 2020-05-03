Число зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 87 человек за сутки

3 Май 2020 2020-05-03T11:56:03+03:00

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Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в Башкирии продолжает расти. На 12:00 3 мая по данным минздрава республики в регионе зарегистрировано еще 87 новых случаев заражения. Теперь официально заболевшими значатся 1022 человека.

К счастью, за последние сутки в Башкирии не умер ни один пациент с подтвержденным диагнозом. Из стационаров с полным выздоровлением выписались два человека. Общее количество выздоровевших составило 185 пациентов.

По данным минздрава Башкирии, сейчас в стационарах республики лечатся 438 человек. Из них 219 человек в удовлетворительном состоянии, 188 – средней тяжести, тяжелом – 31, из них 19 человек находятся на ИВЛ.

С легкой формой заболевания на амбулаторном лечении находятся 385 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU