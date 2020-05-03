«Регулярно сдаю анализы»: Радий Хабиров рассказал о своих планах после вестей о заражении одного из соратников

3 Май 2020 2020-05-03T11:25:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 мая, стало известно, что один из соратников главы Башкирии Рустем Ахмадинуров заразился новой коронавирусной инфекцией. Сейчас он в больнице, его состояние оценивается как средней тяжести. Как известно, он постоянно контактировал с главой республики Радием Хабировым.

В своих социальных сетях Хабиров пожелал своему товарищу здоровья и скорейшего выздоровления и рассказал о том, какие изменения пришлось внести в его рабочий график из-за этих вестей.

- Продолжаю работать с прежней интенсивностью, но ограничиваю круг контактов практически до нуля. Все совещания проводим в видеорежиме. Регулярно сдаю анализы, - написал Хабиров.

Также глава Башкирии подчеркнул, что пик эпидемии коронавируса в республике пока не наступил и призвал жителей республики соблюдать режим самоизоляции.

- Давайте будем ответственными и пройдем всё с минимальными потерями, - подчеркнул Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU