Жительница Башкирии пронзила ножом грудь возлюбленного

3 Май 2020 2020-05-03T11:00:19+03:00

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На прошлой неделе в городе Октябрьский произошла очередная семейная драма. В одной из квартир многоэтажки на улице Фрунзе 27-летняя женщина повздорила с 30-летним супругом и вонзила ему в грудь нож. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, прибывшие на место медики увезли мужчину в больницу, а с женщиной стали разбираться полицейские.

Как выяснилось, во время конфликта женщина попросту воткнула нож в грудь благоверному. Она признала свою вину.

Известно, что оба супруга находились в состоянии алкогольного опьянения. По словам собеседника «Комсомолки», проживающие вместе муж и жена были безработными.

ИСТОЧНИК KP.RU