2020-05-03T09:07:42+03:00
Происшествия

В Башкирии на сельской дороге пьяный водитель мопеда сбил 92-летнюю женщину

По данным дорожной полиции у местного парня не было водительских прав на двухколесную технику
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую субботу, 2 мая, в Мишкинском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадала 92-летняя сельчанка. Авария произошла в селе Чураево около 20:00 часов. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, пожилая женщина переходила дорогу на улице Ленина, когда внезапно на нее наехал мопед «Bandit». Двухколесным транспортом управлял 23-летний житель деревни Каргино.

В результате ДТП пожилую женщину с различными травмами доставили в больницу. Как выяснилось, у парня не было прав на мопед, а сам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки в республике произошло четыре автомобильные аварии, в которых пострадали шесть человек. Также сотрудники дорожной полиции задержали 79 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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