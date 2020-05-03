2020-05-03T08:48:14+03:00
Общество

В Уфе приземлился самолет с застрявшими из-за коронавируса в Таиланде туристами

Всего в башкирскую столицу прибыли 55 человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В минувшую субботу, 2 мая, из Пхукета вылетел самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с застрявшими в Таиланде туристами. Как сообщает авиакомпания, на борту находилось 116 россиян, среди которых 55 жителей Башкирии. Борт отправился по маршруту Пхукет – Ростов-на-ДонуУфаЕкатеринбург.

По данным перевозчика, борт доставил 24 пассажира в Ростов-на-Дону, 55 человек в Уфу. Воздушное судно приземлилось в башкирской столице 3 мая, считаные минуты назад. Остальные пассажиры летят до Екатеринбурга.

- По пути самолет совершит техническую посадку для дозаправки в Шымкенте, - уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ближайшие две недели все туристы из Башкирии обязаны пробыть в одном из обсерваторов. Куда конкретно доставят эту группу, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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