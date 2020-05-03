В Уфе приземлился самолет с застрявшими из-за коронавируса в Таиланде туристами
В минувшую субботу, 2 мая, из Пхукета вылетел самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с застрявшими в Таиланде туристами. Как сообщает авиакомпания, на борту находилось 116 россиян, среди которых 55 жителей Башкирии. Борт отправился по маршруту Пхукет – Ростов-на-Дону – Уфа – Екатеринбург.
По данным перевозчика, борт доставил 24 пассажира в Ростов-на-Дону, 55 человек в Уфу. Воздушное судно приземлилось в башкирской столице 3 мая, считаные минуты назад. Остальные пассажиры летят до Екатеринбурга.
- По пути самолет совершит техническую посадку для дозаправки в Шымкенте, - уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Ближайшие две недели все туристы из Башкирии обязаны пробыть в одном из обсерваторов. Куда конкретно доставят эту группу, пока не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU