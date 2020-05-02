Видеонаблюдение на ЕГЭ в Башкирии обойдется бюджету в 61 млн рублей
Институт развития образования Башкирии ищет компанию, которая обеспечит видеонаблюдение на ЕГЭ в регионе. Конкурс объявлен на портал госзакупок. Бюджет республики готов выделить на эти цели 61 млн рублей.
Как сообщает РБК-Уфа, от исполнителя требуется обеспечить трансляцию видеосигнала в интернете, сбор полученных записей и прочие технические моменты.
- В строке объем выполняемых работ указана установка 1452 объектов видеонаблюдения в 98 пунктах проведения экзаменов в республике, в Институте развития образования РБ и в школе № 41 Уфы, - сообщает издание.
Напомним, школьникам предстоит сдавать единый госэкзамен ,несмотря на эпидемию коронавируса. ЕГЭ стартуют в стране 8 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU