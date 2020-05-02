Видеонаблюдение на ЕГЭ в Башкирии обойдется бюджету в 61 млн рублей

2 Май 2020 2020-05-02T19:32:11+03:00

Кто его обеспечит, выяснится по итогам открытого конкурса

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Институт развития образования Башкирии ищет компанию, которая обеспечит видеонаблюдение на ЕГЭ в регионе. Конкурс объявлен на портал госзакупок. Бюджет республики готов выделить на эти цели 61 млн рублей.

Как сообщает РБК-Уфа, от исполнителя требуется обеспечить трансляцию видеосигнала в интернете, сбор полученных записей и прочие технические моменты.

- В строке объем выполняемых работ указана установка 1452 объектов видеонаблюдения в 98 пунктах проведения экзаменов в республике, в Институте развития образования РБ и в школе № 41 Уфы, - сообщает издание.

Напомним, школьникам предстоит сдавать единый госэкзамен ,несмотря на эпидемию коронавируса. ЕГЭ стартуют в стране 8 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU