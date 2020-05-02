В Башкирию начали возвращаться вахтовики с пострадавшего от коронавируса месторождения

2 Май 2020 2020-05-02T15:48:39+03:00

Около 1800 сотрудников вернутся в свои дома, но будут находиться на обязательной самоизоляции

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Сегодня в Башкирию начали возвращаться вахтовики из Якутии. Около 1800 сотрудников Чаяндинского нефтяного месторождения не могли вернуться из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщает ГТРК Башкортостан, о возвращении наших земляков главу Башкирии попросило руководство «СтройТрансНефтеГаза». Радий Хабиров принял решение вернуть жителей региона домой. По его же требованию все вахтовики будут находиться на строгом режиме самоизоляции.

По данным РИА Новостей, около трети всех работников этого месторождения заразились Covid-19. Больные сотрудники останутся в полевом госпитале. Покинут месторождение здоровые вахтовики, но они в любом случае будут находиться на строгом карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU