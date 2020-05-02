Паводок в Уфе затопил дорогу в жилом микрорайоне

2 Май 2020 2020-05-02T17:38:51+03:00

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Еще четыре участка в Кировском районе Уфы оказались подтоплены из-за весеннего паводка. Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты, всего вода оказалась на 66 участках города и вплотную подошла к двум частным домам. Уровень Белой в столице Башкирии вырос на восемь сантиметров.

Частично затоплена оказалась дорога на улице Серова в микрорайоне Затон. Местные жители могут доехать до своих домов по объездному пути.

- С гражданами провели беседы, от заселения в пункт временного проживания они отказались. Придомовая территория не затоплена, работа продолжается, - подчеркнули в Управлении гражданской защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU