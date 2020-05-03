Стал известен клуб, в котором продолжит карьеру экс-игрок «Салавата» Захар Арзамасцев

3 Май 2020 2020-05-03T07:00:39+03:00

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«Автомобилист» из Екатеринбурга заключил контракт с экс-игроком «Салавата Юлаева» Захаром Арзамасцевым. Соглашение рассчитано на два года. Информацию о переходе защитника опубликовал официальный твиттер уральского клуба.

Хоккеист провел в Уфе пять сезонов, пополнив состав «юлаевцев» в 2015 году. Ранее Аразамасцев выступал за «Металлург» из Новокузнецка, «Локомотив», «Северсталь» и ЦСКА.

В минувшем недоигранном сезоне защитник провел за «Салават» 53 матча, отметившись 10 очками. На его счету — четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач.

ИСТОЧНИК KP.RU