Минздрав объяснил увеличение числа больных коронавирусом в Башкирии

2 Май 2020 2020-05-02T15:05:09+03:00

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Серьезное увеличение числа больных коронавирусом в Башкирии связано с увеличением числа тестов. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.

- Прирост связан с тем, что мы проводим большее число тестов и отрабатываем всех контактных, а также прибывших в Башкирию из Москвы и других регионов людей, - приводит слова министра сайт ГорОбзор.ру.

Ранее об этом же говорил сотрудник проектного офиса БГМУ и УГАТУ по математическому моделированию ситуации с коронавирусом Науфаль Загидуллин. По его словам, число заболевших достигнет 1000 человек уже к 3-4 мая и будет расти до 9-12 мая.

За вчерашний день количество больных Covid-19 в Башкирии увеличилось на 92 человека. Общее число зараженных за все время достигло отметки в 935 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU