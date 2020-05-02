Минздрав объяснил увеличение числа больных коронавирусом в Башкирии
Серьезное увеличение числа больных коронавирусом в Башкирии связано с увеличением числа тестов. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин.
- Прирост связан с тем, что мы проводим большее число тестов и отрабатываем всех контактных, а также прибывших в Башкирию из Москвы и других регионов людей, - приводит слова министра сайт ГорОбзор.ру.
Ранее об этом же говорил сотрудник проектного офиса БГМУ и УГАТУ по математическому моделированию ситуации с коронавирусом Науфаль Загидуллин. По его словам, число заболевших достигнет 1000 человек уже к 3-4 мая и будет расти до 9-12 мая.
За вчерашний день количество больных Covid-19 в Башкирии увеличилось на 92 человека. Общее число зараженных за все время достигло отметки в 935 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU