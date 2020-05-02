2020-05-02T14:20:43+03:00
Звезды

Уфимские музыканты со всего мира записали «COVID Romanсe»

Инициатором проекта выступил Марат Габдуллин - выпускник УГИИ им. Исмагилова, живущий сейчас в США
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Самоизоляция не помеха для совместного творчества. Это доказал музыкант из Уфы Марат Габдуллин. Выпускник Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова, живущий сейчас с супругой в США, решил привлечь своих друзей-музыкантов из разных стран мира к записи трека «COVID Romanсe». Всего в создании композиции приняли участие 27 человек, многие из которых также, как и Марат, отучились в Уфе и ныне работают в других странах.

Как сообщает "Башинформ", в записи трека приняли участие скрипач из США Руслан Ишмаев, виолончелистка из Швейцарии Элиза Ханафина, скрипачка из России Гульнур Кунакбаева, альтист из Австрии Иван Подъячев и другие музыканты.

Марат Габдуллин рассказал изданию, что коллаборация готовилась около трех недель. Сначала он сочинил романс, а потом разослал клик-трек и партии своим коллегам в Америке и других странах.

«Даже в условиях карантина мы творим музыку. У музыки нет границ!», - объяснил идею проекта музыкант.

Уфимские музыканты записали совместный трек COVID Romance.

ИСТОЧНИК KP.RU

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