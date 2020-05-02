Уфимские музыканты со всего мира записали «COVID Romanсe»
Самоизоляция не помеха для совместного творчества. Это доказал музыкант из Уфы Марат Габдуллин. Выпускник Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова, живущий сейчас с супругой в США, решил привлечь своих друзей-музыкантов из разных стран мира к записи трека «COVID Romanсe». Всего в создании композиции приняли участие 27 человек, многие из которых также, как и Марат, отучились в Уфе и ныне работают в других странах.
Как сообщает "Башинформ", в записи трека приняли участие скрипач из США Руслан Ишмаев, виолончелистка из Швейцарии Элиза Ханафина, скрипачка из России Гульнур Кунакбаева, альтист из Австрии Иван Подъячев и другие музыканты.
Марат Габдуллин рассказал изданию, что коллаборация готовилась около трех недель. Сначала он сочинил романс, а потом разослал клик-трек и партии своим коллегам в Америке и других странах.
«Даже в условиях карантина мы творим музыку. У музыки нет границ!», - объяснил идею проекта музыкант.
Уфимские музыканты записали совместный трек COVID Romance.
ИСТОЧНИК KP.RU