В Башкирию придут заморозки до -5 градусов
В ночь на 3 мая в Башкирии ожидаются заморозки. В МЧС по республике предупреждают, что в воздухе и на поверхности земли температура опустится до -5 градусов. Такое похолодание грозит гибелью сельхозкультурам.
Спасатели напоминают, что использование обогревательных приборов и печного отопления - это риск возникновения пожара, и советуют жителям региона быть осторожными.
Синоптики уточняют, что минусовая температура сохранится и в ночь на 4 мая. При этом днем будет по-весеннему тепло. Завтра, 3 мая, воздух прогреется до 11-16 градусов, а 4 мая и до 19 градусов. Ветер будет слабым, преимущественно обойдется без осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU