В Башкирию придут заморозки до -5 градусов

2 Май 2020 2020-05-02T13:33:15+03:00

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В ночь на 3 мая в Башкирии ожидаются заморозки. В МЧС по республике предупреждают, что в воздухе и на поверхности земли температура опустится до -5 градусов. Такое похолодание грозит гибелью сельхозкультурам.

Спасатели напоминают, что использование обогревательных приборов и печного отопления - это риск возникновения пожара, и советуют жителям региона быть осторожными.

Синоптики уточняют, что минусовая температура сохранится и в ночь на 4 мая. При этом днем будет по-весеннему тепло. Завтра, 3 мая, воздух прогреется до 11-16 градусов, а 4 мая и до 19 градусов. Ветер будет слабым, преимущественно обойдется без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU