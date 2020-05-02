Прилетевших в Башкирию из Таиланда туристов отпустили из обсерватора по домам

2 Май 2020 2020-05-02T10:22:17+03:00

Изменить размер текста: A A

68 туристов, прилетевших в Башкирию из Таиланда, отпустили домой после двух недель пребывания в обсерваторе. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.

Напомним, самолет с россиянами на борту приземлился в Уфе 17 апреля. Всех прибывших немедленно обследовали медики, после чего их поместили в обсерватор «Родник здоровья» Уфимского района на двухнедельный карантин. В течение этого времени они были под медицинским наблюдением. У туристов дважды взяли анализы на коронавирус - все они оказались отрицательными. 30 апреля срок карантина вышел и людей отпустили по домам.

В госкомитете по ЧС уточнили, что для жителей Стерлитамака, Нефтекамска, Сибая, Туймазинского, Ишимбайского и других районов был организован транспорт

- На данный момент общее количество людей, находящихся в обсерваторах республики, составляет 166 человек, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU