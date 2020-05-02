2020-05-02T10:22:17+03:00
Общество

Прилетевших в Башкирию из Таиланда туристов отпустили из обсерватора по домам

68 человек могут ехать по домам
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
Изменить размер текста:

68 туристов, прилетевших в Башкирию из Таиланда, отпустили домой после двух недель пребывания в обсерваторе. Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС.

Напомним, самолет с россиянами на борту приземлился в Уфе 17 апреля. Всех прибывших немедленно обследовали медики, после чего их поместили в обсерватор «Родник здоровья» Уфимского района на двухнедельный карантин. В течение этого времени они были под медицинским наблюдением. У туристов дважды взяли анализы на коронавирус - все они оказались отрицательными. 30 апреля срок карантина вышел и людей отпустили по домам.

В госкомитете по ЧС уточнили, что для жителей Стерлитамака, Нефтекамска, Сибая, Туймазинского, Ишимбайского и других районов был организован транспорт

- На данный момент общее количество людей, находящихся в обсерваторах республики, составляет 166 человек, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 92 человека за сутки
Прилетевших в Башкирию из Таиланда туристов отпустили из обсерватора по домам
В Башкирии во время сплава по Инзеру погиб турист
«Грунт шевелится»: в Уфе под землю может провалиться целая улица
Когда Башкирия выйдет на плато по коронавирусу: ученые дали свой прогноз
В Уфе перекрывают улицы для репетиции парада ко Дню Победы
Глава одного из районов Башкирии попросил у предпринимателей денег на продукты
Оглашена предварительная дата выхода всех предприятий Башкирии на полноценную работу
В Башкирии за одну неделю число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 85%
Паводок в Уфе: большая вода добралась до частных домов
Жителям Башкирии ограничили передвижение между городами и районами
Житель Башкирии ударом ножа в шею убил своего приятеля
В Башкирии до конца майских праздников ввели особый режим
Пьяный уфимец не смог зайти в свой подъезд и от досады разбил припаркованные автомобили
31 пациент в тяжелом состоянии: в больницах каких городов и районов Башкирии лечат зараженных коронавирусом
Жителя Башкирии осудят за пост о коронавирусе в соцсетях
В правительстве Башкирии утвердили кадровые перестановки
Число зараженных коронавирусом в Башкирии выросло на 77 человек
В Башкирии мужчину, устроившего погром у здания судебных приставов, оштрафовали за нарушение самоизоляции
Больше половины жителей Башкирии с коронавирусом заразились им в медучреждениях
В сети завирусилось видео с уфимскими детьми, которые катаются на обмотанных скотчем качелях
Власти Башкирии не собираются снимать с должности главврача РКБ, в которой произошла вспышка коронавируса