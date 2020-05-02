2020-05-02T12:30:11+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчины устроили поножовщину из-за парика

Продавца накладной шевелюры не устроила цена, которую готов был заплатить покупатель
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Попытка приобрести парик закончилась для жителя Стерлитамака на больничной койке. 26 апреля он встретил в подъезде на улице Дружбы незнакомца. Оба мужчины были в подпитии - завязалась беседа. Оказалось, что 41-летний мужчина не прочь продолжить возлияния, но на алкоголь нужны деньги, поэтому он намерен продать парик. Новый знакомый заинтересовался накладной шевелюрой и предложил купить ее за полбутылки водки.

Такое скромная цена возмутила владельца парика. Он стал доказывать, что тот стоит лучшего алкоголя и в большем количестве. В пылу спора продавец выхватил нож и ударил им несговорчивого покупателя дважды в живот.

Приехавшие к месту конфликта полицейские застали медиков, оказывающих пострадавшему помощь, и его девушку. Она-то и описала полиции нападавшего.

- Им оказался 41-летний ранее судимый житель Стерлитамакского района. У него был изъят нож, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовно дело. Подозреваемый содержится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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