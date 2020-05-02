2020-05-02T08:23:41+03:00
Общество

Когда Башкирия выйдет на плато по коронавирусу: ученые дали свой прогноз

Рост числа заболевших остановится 9-12 мая
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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К концу майских праздников Башкирия должна выйти на плато по коронавирусу. Такой точки зрения придерживаются в проектном офисе БГМУ и УГАТУ по математическому моделированию и прогнозированию ситуации с covid-19. Один из его сотрудников Науфаль Загидуллин поделился прогнозами в соцсетях.

"Мы прогнозируем, что число заболевших превысит 1000 человек к 3-4 мая и будет расти по 70-90 человек в день вплоть до 9-12 мая, когда этот рост зафиксируется (остановится)", - рассказал он.

По словам Загидуллина, власти Башкирии ориентируются на их данные, в том числе поэтому карантин в регионе было решено продлить.

"В конце мая переболеет и уже выпишется большая часть пациентов. К сожалению, будут ещё и умершие", - полагает Загидуллин.

Вместе с тем он отметил и позитивные моменты, к примеру, что пациентов на ИВЛ в Башкирии немного. По последним данным это 31 человек.

"Я уже писал, что таких больных на ИВЛ должно быть 5%. Соответственно, и всех больных будет 600 (если мы умножим на 20), то есть почти точно соответствует официальной статистике. Это я пишу для тех, кто верит, что наше руководство утаивает данные о положительных тестах", - пояснил участник проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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