В Уфе перекрывают улицы для репетиции парада ко Дню Победы

2 Май 2020 2020-05-02T07:35:44+03:00

Движение по городу будет ограничено 4 и 5 мая

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В Уфе для репетиции парада военной техники ко Дню Победы перекроют несколько улиц. В мэрии города рассказали, что с 10 утра до 12 часов дня 5 мая будет ограничено движение по маршруту от аэропорта "Уфа" до города, по улицам Заки Валиди, Цюрупы, 50-летия Октября, проспекту Октября и в обратном направлении - по улицам Революционной, Ленина, Пушкина до Советской площади.

Кроме того, с 22.00 4 мая до 10 утра 5 мая будет перекрыто движение по Советской площади.

Власти города приносят горожанам извинения за неудобства и просят отнестись к ограничениям с пониманием.

ИСТОЧНИК KP.RU