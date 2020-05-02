В каких больницах Башкирии лежат пациенты с коронавирусом - Минздрав республики

2 Май 2020 2020-05-02T16:48:18+03:00

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Минздрав Башкирии рассказал, где на данный момент проходят лечение пациенты с коронавирусом. По официальным данным на 2 мая, в стационарах республики находятся 396 человек. Они размещены в 31 больнице, из них 31 человек в тяжелом состоянии и 19 на ИВЛ.

В медицинских учреждениях Уфы проходит лечение 252 больных covid-19. Больше всего пациентов лежит в клинике БГМУ - 70 человек. Вторая по количеству больных ковид - городская клиническая больнице (ГКБ) №8 - 55 человек, ГКБ №5 - 45, в республиканской клинической инфекционной больнице - 35, в РКБ имени Куватова - 32, в больнице Демского района - 12, двое в больнице №18 и один в 13-й.

Фото: Минздрав Башкирии

По районам по-прежнему лидирует Белебеевская ЦРБ, где лечится 31 пациент с коронавирусом. Следом идет больница Нефтекамска, где 27 пациентов. Далее по убывающей - ЦГБ Кумертау - 10, Туймазинская ЦРБ - 8, Исянгуловская и Бирская - по 7, ГБ №2 Стерлитамака и №1 Октябрьского - по 6, РКИБ Стерлитамака и Чишминская ЦРБ - по 5.

По 4 зараженных коронавирусом находятся в Белорецкой, Калтасинской, Верхнеяркевской ЦРБ и больнице №4 Стерлитамака. Три человека лежит в больнице Салавата. Двое пациентов размещены в больницах Мелеузовского, Благовещенского и Дюртюлинского районов, а также в больнице Сибая. По одному - в Баймакской, Кушнаренковской, Месягутовской и Учалинской ЦРБ.

Напомним, на 2 мая в Башкирии инфицированными числятся 935 человек - прирост за сутки 92. Выздоровело – 183 (+7), летальных исходов 14 - это число не меняется с 20 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU