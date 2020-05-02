2020-05-02T11:19:21+03:00
Общество

Число зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 92 человека за сутки

На 2 мая в Башкирии 935 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Башкирии растет количество зараженным коронавирусом. На 12.00 часов 2 мая в регионе зарегистрировано еще 92 новых случая инфекции. Официально заболевшими числятся 935 человек. Такие данные обнародовал Минздрав региона.

В стационарах республики лечатся 396 человек, в том числе 31 в тяжелом состоянии, из них 19 - на аппаратах ИВЛ. За сутки было выписано еще 7 выздоровевших, всего в Башкирии переболели коронавирусом и выздоровели 183 человека.

Летальных исходов за прошедшие сутки зарегистрировано не было. Количество смертей по-прежнему 14. Такой показатель, напомним, держится уже две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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