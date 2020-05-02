2020-05-02T08:42:48+03:00
Происшествия

«Грунт шевелится»: в Уфе под землю может провалиться целая улица

Вода размывает почву под дорожным полотном уже две недели кряду
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Жители частного сектора в Уфе боятся выходить из дома: дорогу в их квартале размыло водой из-за прорыва трубы и горожане уверены, что она в любой момент может провалиться под землю. В соцсетях появилось видео, снятое на улице Белинского, 17. На кадрах видно, что вода практически полностью затопила дворы. Местные жители были вынуждены набросать ящиков и досок, чтобы передвигаться, прыгая по ним. На другой записи мужчина демонстрирует, как "грунт шевелится" у него под ногами. Он переступает с ноги на ногу и гравий буквально колышется от каждого движения.

- Вероятность появления огромной пропасти 100%. На нашей улице проживают пенсионеры и молодые семьи, у которых имеются по одному и более ребёнку. И заглядывая наперед, последствия могут быть плачевными, - гласит подпись к роликам в социальных сетях.

Автор обращается к властям с просьбой предпринять какие-то меры.

- Звонили в МЧС, в водоканал, они разводят руками и говорят, что мы ни к кому не относимся. Данное безобразие может стоить жизни. Услышьте нас, пожалуйста! - призывает уфимка.

В Уфе из-за прорыва трубы "зашевелилась" дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число зараженных коронавирусом в Башкирии увеличилось на 92 человека за сутки
Прилетевших в Башкирию из Таиланда туристов отпустили из обсерватора по домам
В Башкирии во время сплава по Инзеру погиб турист
«Грунт шевелится»: в Уфе под землю может провалиться целая улица
Когда Башкирия выйдет на плато по коронавирусу: ученые дали свой прогноз
В Уфе перекрывают улицы для репетиции парада ко Дню Победы
Глава одного из районов Башкирии попросил у предпринимателей денег на продукты
Оглашена предварительная дата выхода всех предприятий Башкирии на полноценную работу
В Башкирии за одну неделю число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 85%
Паводок в Уфе: большая вода добралась до частных домов
Жителям Башкирии ограничили передвижение между городами и районами
Житель Башкирии ударом ножа в шею убил своего приятеля
В Башкирии до конца майских праздников ввели особый режим
Пьяный уфимец не смог зайти в свой подъезд и от досады разбил припаркованные автомобили
31 пациент в тяжелом состоянии: в больницах каких городов и районов Башкирии лечат зараженных коронавирусом
Жителя Башкирии осудят за пост о коронавирусе в соцсетях
В правительстве Башкирии утвердили кадровые перестановки
Число зараженных коронавирусом в Башкирии выросло на 77 человек
В Башкирии мужчину, устроившего погром у здания судебных приставов, оштрафовали за нарушение самоизоляции
Больше половины жителей Башкирии с коронавирусом заразились им в медучреждениях
В сети завирусилось видео с уфимскими детьми, которые катаются на обмотанных скотчем качелях
Власти Башкирии не собираются снимать с должности главврача РКБ, в которой произошла вспышка коронавируса