«Грунт шевелится»: в Уфе под землю может провалиться целая улица

2 Май 2020 2020-05-02T08:42:48+03:00

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Жители частного сектора в Уфе боятся выходить из дома: дорогу в их квартале размыло водой из-за прорыва трубы и горожане уверены, что она в любой момент может провалиться под землю. В соцсетях появилось видео, снятое на улице Белинского, 17. На кадрах видно, что вода практически полностью затопила дворы. Местные жители были вынуждены набросать ящиков и досок, чтобы передвигаться, прыгая по ним. На другой записи мужчина демонстрирует, как "грунт шевелится" у него под ногами. Он переступает с ноги на ногу и гравий буквально колышется от каждого движения.

- Вероятность появления огромной пропасти 100%. На нашей улице проживают пенсионеры и молодые семьи, у которых имеются по одному и более ребёнку. И заглядывая наперед, последствия могут быть плачевными, - гласит подпись к роликам в социальных сетях.

Автор обращается к властям с просьбой предпринять какие-то меры.

- Звонили в МЧС, в водоканал, они разводят руками и говорят, что мы ни к кому не относимся. Данное безобразие может стоить жизни. Услышьте нас, пожалуйста! - призывает уфимка.

В Уфе из-за прорыва трубы "зашевелилась" дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU