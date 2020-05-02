Уфимцы в ожидании лодки устроили столпотворение на переправе

2 Май 2020 2020-05-02T21:23:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На переправе «ДОК» в Уфе горожане в ожидании лодок устроили настоящее столпотворение. Один из участников гигантской очереди заснял происходящее на видео и опубликовал в соцсетях.

Накануне, 1 мая, многие жители по традиции отправились в сады и на рыбалку, однако уже на пристани они столкнулись с серьезной проблемой – имеющийся малый транспорт попросту не успевал их своевременно доставить на другой берег. Как итог, уже к обеду собралась огромная очередь. Разумеется, ни о какой социальной дистанции, которую людей так просят соблюдать власти и специалисты-эпидемиологи, не было. Впрочем, все обошлось без эксцессов – люди терпеливо ждали своей очереди и не конфликтовали.

В комментариях к видео один из пользователей отметил, что в сложившейся ситуации в выигрышном положении оказался паромщик – столько клиентов он не видел уже давно.

Как пояснили в мэрии, грузовые паромы на доковской переправе пока еще не работают. Их запустят только по окончании половодья.

Огромная очередь на переправе "ДОК" в Уфе // 1.05.

ИСТОЧНИК KP.RU