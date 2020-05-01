2020-05-01T19:55:52+03:00
Общество

Глава одного из районов Башкирии попросил у предпринимателей денег на продукты

Скан документа с призывом поддержать нуждающихся появился в СМИ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Предпринимателей призвали пожертвовать деньги на благотворительностьПредпринимателей призвали пожертвовать деньги на благотворительность
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Администрация Илишевского района Башкирии просит предпринимателей пожертвовать однодневную зарплату на продукты для нуждающихся. Скан соответствующего документа, подписанного главой муниципалитета Ильдаром Мустафиным, опубликовало издание ПроУфу.ру.

Из текста обращения следует, что в связи с эпидемиологической обстановкой от граждан, потерявших работу и оставшихся без денег, «ежедневно поступают» просьбы о помощи для приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. В связи с этим администрация призывает юрлиц и предпринимателей пожертвовать деньги в размере однодневной зарплаты на продукты «для семей с детьми, пожилым людям и инвалидам», проживающих в районе.

Ниже указаны реквизиты благотворительного фонда районной администрации под названием «Башкирская республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов».

скан документа

скан документа

ИСТОЧНИК KP.RU

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