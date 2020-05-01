Глава одного из районов Башкирии попросил у предпринимателей денег на продукты
Администрация Илишевского района Башкирии просит предпринимателей пожертвовать однодневную зарплату на продукты для нуждающихся. Скан соответствующего документа, подписанного главой муниципалитета Ильдаром Мустафиным, опубликовало издание ПроУфу.ру.
Из текста обращения следует, что в связи с эпидемиологической обстановкой от граждан, потерявших работу и оставшихся без денег, «ежедневно поступают» просьбы о помощи для приобретения продуктов питания и товаров первой необходимости. В связи с этим администрация призывает юрлиц и предпринимателей пожертвовать деньги в размере однодневной зарплаты на продукты «для семей с детьми, пожилым людям и инвалидам», проживающих в районе.
Ниже указаны реквизиты благотворительного фонда районной администрации под названием «Башкирская республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов».
скан документа
ИСТОЧНИК KP.RU