2020-05-01T19:03:46+03:00
Общество

Оглашена предварительная дата выхода всех предприятий Башкирии на полноценную работу

Ее определил глава республики Радий Хабиров с опорой на прогнозы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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К 1 июня организации могут вернуться в своей прежний ритм работыК 1 июня организации могут вернуться в своей прежний ритм работы
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Глава Башкирии Радий Хабиров назвал предварительную дату, когда все предприятия республики смогут начать полноценную работу. Из-за введенной на территории региона режима повышенной готовности многие организации находятся в простое, в то время как другие вынуждены существенно сузить поле своей деятельности. По прогнозам, прежний ритм работы они возобновят уже 1 июня.

«Хочу установить определённые временные рамки для предприятий. По прогнозам, которые нам дают, горизонт полноценного выхода на работу – 1 июня, – отметил Радий Хабиров. – Это важно для того, что они могли планировать свою деятельность»

Руководитель республики не исключил, что если ситуация изменится к лучшему, то дата будет скорректирована на более раннюю. Ну а пока за теми предприятиями, которым разрешено работать, установлен усиленный контроль со стороны надзорных органов. Речь идет в первую очередь о магазинах, торговых центрах и салонах красоты. В случае выявления нарушений санитарных правил этим организациям грозят санкции – вплоть до приостановки деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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