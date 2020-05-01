Оглашена предварительная дата выхода всех предприятий Башкирии на полноценную работу

1 Май 2020 2020-05-01T19:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал предварительную дату, когда все предприятия республики смогут начать полноценную работу. Из-за введенной на территории региона режима повышенной готовности многие организации находятся в простое, в то время как другие вынуждены существенно сузить поле своей деятельности. По прогнозам, прежний ритм работы они возобновят уже 1 июня.

«Хочу установить определённые временные рамки для предприятий. По прогнозам, которые нам дают, горизонт полноценного выхода на работу – 1 июня, – отметил Радий Хабиров. – Это важно для того, что они могли планировать свою деятельность»

Руководитель республики не исключил, что если ситуация изменится к лучшему, то дата будет скорректирована на более раннюю. Ну а пока за теми предприятиями, которым разрешено работать, установлен усиленный контроль со стороны надзорных органов. Речь идет в первую очередь о магазинах, торговых центрах и салонах красоты. В случае выявления нарушений санитарных правил этим организациям грозят санкции – вплоть до приостановки деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU