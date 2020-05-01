2020-05-01T17:20:46+03:00
Происшествия

Паводок в Уфе: большая вода добралась до частных домов

Уровень рек продолжает расти
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗфото: УГЗ
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В уфимском управлении гражданской защиты рассказали о паводковой ситуации в городе.

К сегодняшнему дню, 1 мая, большая вода добралась до 62 участков и двух домов в Кировском районе; трех участков в СНТ «Керамика-3» в Калининском районе; участков СНТ «Козарез», «Альбратрос» и «Озон» в Демском районе. Кроме того, подтопленными остаются семь грунтовых дорог в Демском, Калининском, Кировском и Ленинском районах.

«С сегодняшнего дня запущена перевозка населения, проживающего в поселке Козарез, речным транспортом МБУ «Служба речных переправ» фы от паромной переправы «Козарез» до микрорайона Нижегородка. Грунтовая дорога, ведущая в поселок, перекрыта», – рассказали в УГЗ.

Все подтопленные территории находятся на ежедневном мониторинге. Сотрудники аварийного ведомства как минимум дважды в сутки обходят участки и круглосуточно держат связь с жителями.

По данным Башгидромета, на данный момент уровень реки Белой составляет 628 см (+13 за сутки), Уфы (в районе Шакши) – 709 см (+3 см) и Демы (в районе Бочкарева) – 232 см (+1 см).

ИСТОЧНИК KP.RU

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