2020-05-01T15:50:00+03:00
Общество

Жителям Башкирии ограничили передвижение между городами и районами

Поправки прописаны в указе главы республики
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Башкирии введены ограничения на передвижение между городами и районами. Соответствующая поправка была внесена накануне, 30 апреля, в указ главы республики, регламентирующий режим повышенной готовности.

Контроль ограничения пропуска служебного и личного транспорта граждан, въезжающих на территорию того или иного муниципалитета, возложен на региональное МВД. Исключения составляют жители с пропусками, заявлениями о прерывании режима самоизоляции для поездки в сады. У них, кроме того, при себе должен быть документ, удостоверяющий личность.

Напомним, по новым поправкам теперь жители Башкирии могут ездить на личном авто дольше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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