Жителям Башкирии ограничили передвижение между городами и районами
В Башкирии введены ограничения на передвижение между городами и районами. Соответствующая поправка была внесена накануне, 30 апреля, в указ главы республики, регламентирующий режим повышенной готовности.
Контроль ограничения пропуска служебного и личного транспорта граждан, въезжающих на территорию того или иного муниципалитета, возложен на региональное МВД. Исключения составляют жители с пропусками, заявлениями о прерывании режима самоизоляции для поездки в сады. У них, кроме того, при себе должен быть документ, удостоверяющий личность.
Напомним, по новым поправкам теперь жители Башкирии могут ездить на личном авто дольше.
ИСТОЧНИК KP.RU