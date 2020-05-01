2020-05-01T14:20:24+03:00
Общество

В Башкирии до конца майских праздников ввели особый режим

Распоряжением правительства он вступил в силу вчера, 30 апреля
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Режим продлится до 10 маяРежим продлится до 10 маяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На территории Башкирии веден особый противопожарный режим. Распоряжением правительства республики он начал действовать еще вчера, 30 апреля, и продлится до 10 мая. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС.

Особый режим предполагает дополнительные меры по недопущения распространения пожаров. В течение указанного срока запрещается посещать леса, а также разводить костры (в том числе и на полях), сжигать мусор, траву, листья и другие отходы. Подобные меры на данный момент введены в 60 из 85 российских регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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