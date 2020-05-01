2020-05-01T13:43:02+03:00
Общество

Пьяный уфимец не смог зайти в свой подъезд и от досады разбил припаркованные автомобили

Сумма ущерба превысила сто тысяч рублей [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе пьяный мужчина побил припаркованные у своего дома автомобили из-за того, что не смог попасть домой. О курьезном преступлении рассказали в МВД Башкирии.

Известно, что горожанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не смог зайти в подъезд. Это всерьез разозлило мужчину и в приступе ярости он принялся раскидывать лежащие вокруг камни, кирпичи и мешки. Часть предметов повредила припаркованные у дома машины. Все происходящее засняла камера видеонаблюдения.

После инцидента в отдел полиции поступили два заявления от местных жителей – владельцев тех самых машин. По их подсчетам, сумма ущерба от повреждений превысила сто тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 45-летний сосед потерпевших. Мужчина раскаивается в содеянном», – рассказали в МВД.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества.

Пьяный уфимец побил чужие автомобили, потому что не смог попасть домой // 1.05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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