31 пациент в тяжелом состоянии: в больницах каких городов и районов Башкирии лечат зараженных коронавирусом

1 Май 2020 2020-05-01T12:48:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало оперативные данные о том, в каких именно больницах республики лечат зараженных коронавирусом по состоянию на 1 мая. На госпитализации в 31 больнице находится 381 пациент, 31 – в тяжелом состоянии.

фото: Минздрав РБ

В лечебных учреждениях Уфы лежат 245 больных ковидом. 65 инфицированных находятся по присмотром врачей в Клинике БГМУ, 53 в городской клинической больнице (ГКБ) №8, 44 в ГКБ №5, 35 в республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ), 28 в РКБ имени Куватова, 14 в ГКБ Демского района, двое в ГКБ №18 и один в ГКБ №13.

Больше всего зараженных коронавирусом среди районных больниц – в Белебеевской ЦРБ (29), а среди городских – в ГБ Нефтекамска (27). Затем – от большего количества инфицированных к меньшему – идут: ЦГБ Кумертау (10), Туймазинская (8), Исянгуловская (7), Бирская (6) ЦРБ.

По пять носителей ковида – в ГБ №2 и РКИБ города Стерлитамака, а также в ГБ №1 Октябрьского. Четверо лежат в Белорецкой, Калтасинской, Верхнеяркеевской ЦРБ и стерлитамакской ГБ №4. Троих лечат в ГБ Салавата, в ЦРБ Чишминского и Дюртюлинского районов, двоих – в Благовещенской и Мелеузовской ЦРБ. По одному пациенту находятся в пяти больницах: ЦГБ Сибая и Баймака и Кушнаренковской, Месягутовской и Учалинской ЦРБ.

Напомним, общая статистика по коронавирусу в Башкирии сейчас следующая: инфицированы – 843 человека (+77 за сутки), выздоровело – 176 (+9), умерло – 14 (без изменений с 20 апреля).

ИСТОЧНИК KP.RU