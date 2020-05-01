2020-05-01T12:12:41+03:00
Общество

Жителя Башкирии осудят за пост о коронавирусе в соцсетях

На своей странице автор призывал граждан не ходить в больницу из-за якобы инфицированного врача
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Башкирии штрафуют за ложную информацию о коронавирусе в соцсетяхВ Башкирии штрафуют за ложную информацию о коронавирусе в соцсетях
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы намерены привлечь к ответственности жителя Башкирии за пост о коронавирусе в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники Ишимбайской межрайонного отделения нашли публикацию, в которой автор призывал граждан не ходить в больницу из-за того, что врача увезли в инфекционного отделение с подозрением на ковид. Прокуратура выяснила, что пост не соответствует действительности.

Материалы были направлены в полицию для решения вопроса об административном преследовании автора текста за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. На данный момент публикация уже удалена.

В прокуратуре добавили, что за все время пандемии к ответственности за размещение ложной информации о заразившихся коронавирусом были привлечены три человека. Их оштрафовали на 15-30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Башкирии ударом ножа в шею убил своего приятеля
В Башкирии до конца майских праздников ввели особый режим
Пьяный уфимец не смог зайти в свой подъезд и от досады разбил припаркованные автомобили
31 пациент в тяжелом состоянии: в больницах каких городов и районов Башкирии лечат зараженных коронавирусом
Жителя Башкирии осудят за пост о коронавирусе в соцсетях
В правительстве Башкирии утвердили кадровые перестановки
Число зараженных коронавирусом в Башкирии выросло на 77 человек
В Башкирии мужчину, устроившего погром у здания судебных приставов, оштрафовали за нарушение самоизоляции
Больше половины жителей Башкирии с коронавирусом заразились им в медучреждениях
В сети завирусилось видео с уфимскими детьми, которые катаются на обмотанных скотчем качелях
Власти Башкирии не собираются снимать с должности главврача РКБ, в которой произошла вспышка коронавируса