Жителя Башкирии осудят за пост о коронавирусе в соцсетях

1 Май 2020 2020-05-01T12:12:41+03:00

В Башкирии штрафуют за ложную информацию о коронавирусе в соцсетях

На своей странице автор призывал граждан не ходить в больницу из-за якобы инфицированного врача

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Правоохранительные органы намерены привлечь к ответственности жителя Башкирии за пост о коронавирусе в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники Ишимбайской межрайонного отделения нашли публикацию, в которой автор призывал граждан не ходить в больницу из-за того, что врача увезли в инфекционного отделение с подозрением на ковид. Прокуратура выяснила, что пост не соответствует действительности.

Материалы были направлены в полицию для решения вопроса об административном преследовании автора текста за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации. На данный момент публикация уже удалена.

В прокуратуре добавили, что за все время пандемии к ответственности за размещение ложной информации о заразившихся коронавирусом были привлечены три человека. Их оштрафовали на 15-30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU