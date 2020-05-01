В правительстве Башкирии утвердили кадровые перестановки

1 Май 2020 2020-05-01T11:23:08+03:00

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Правительство Башкирии утвердило в должностях руководительниц двух ведомств – Министерства земельных и имущественных отношений и Госкомитета по внешнеэкономическим связям. Указы о назначениях подписал глава республики Радий Хабиров.

фото: vk.com

Минземимущество возглавила 43-летняя Наталья Полянская. Она родом из Уфы. Окончила «юриспруденцию» БашГУ, является кандидатом юридических наук. Карьеру начала в 1992 году в «Уфимской фабрике спортивных изделий». До прихода в министерство в 2019 году работала в сфере юридических услуг. В январе текущего года стала исполняющей обязанности главы Минземимущества после ухода предыдущего руководителя – Гульшат Арслановой.

фото: facebook.com

Вторым указом на должность председателя Госкомитета по внешнеэкономическим связям была назначена 26-летняя Маргарита Болычева из Москвы. Она стала одним из самым молодым региональных министров. Окончила журфак МГУ и Высшую школу экономики. Была продюсером в службе международной информации ООО «Медиа-контент». Возглавляла уфимское АНО Конгресс-бюро «Офис группа». Организация была создана в 2013 году специально под саммиты ШОС и БРИКС. На посту руководителя госкомитета Болычева сменила Руслана Мирсаяпова, который продолжил карьеру в торговом представительстве России в Азербайджане.

ИСТОЧНИК KP.RU