Число зараженных коронавирусом в Башкирии выросло на 77 человек

1 Май 2020 2020-05-01T11:59:45+03:00

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В Башкирии вновь зафиксирован резкий рост зараженных коронавирусом. По состоянию на 12 часов 1 мая в республике подтверждено 843 случая COVID-19. Прирост за сутки составил 77 человек. Оперативные данные представил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным регионального Минздрава, по выздоровлению в Башкирии всего выписано 176 человек (+9 за сутки). Число летальных исходов пока остается прежним – 14 случаев. Этот показатель не меняется уже вторую неделю - с 20 апреля. Тем не менее республика остается в десятке регионов по количеству смертей от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU