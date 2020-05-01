2020-05-01T09:49:42+03:00
Общество

В Башкирии мужчину, устроившего погром у здания судебных приставов, оштрафовали за нарушение самоизоляции

Он выплатит тысячу рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину задержали, когда тот уже успел натворить делМужчину задержали, когда тот уже успел натворить дел
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В башкирском городе Белебее к ответственности за нарушение самоизоляции привлекли мужчину, который устроил погром у здания службы судебных приставов. Об этом сообщает городской суд.

Как рассказали в госоргане, злоумышленник находился в пьяном состоянии. В вечернее время его задержали возле здания УФССП по Белебеевскому район. До этого он успел выдернуть металлическую урну и камнем разбить окно помещения судебных приставов. Но самое страшное выяснилось потом – как оказалась, неадекватный гражданин нарушил еще и режим самоизоляции. Суд церемониться не стал и наказал мужчину на тысячу рублей. За хулиганство гражданина тоже привлекут к ответственности – материалы выделены в отдельное производство.

В Белебеевский городской суд в общей сложности поступило 278 материалов по нарушению режима самоизоляции. 166 дел уже рассмотрено: штрафом наказаны 125 человек, предупреждением отделался 41 житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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