Больше половины жителей Башкирии с коронавирусом заразились им в медучреждениях

1 Май 2020 2020-05-01T09:00:02+03:00

Среди зараженных больше женщин, но мужчины умирают чаще Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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По статистике министерства здравоохранения Башкирии больше половины носителей коронавируса в республике подхватили его в медицинских организациях. Подробная статистика была представлена на брифинге оперативного штаба по недопущению распространения COVID-19

Данные Минздрава РБ

Согласно данным ведомства, коронавирусом в поликлиниках и больницах заразились 55% заболевших мужчин и 68% женщин.

Среди инфицированных больше женщин – 372, 12 из них в тяжелом состоянии, жизнь шестерых поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Мужчин на лечении в данный момент – 212, 19 из них в тяжелом состоянии, 13 – на ИВЛ. Средний возраст зараженных 49 лет (мужчины) и 51 год (женщины).

В общей сложности от ковида излечилось 167 человек (69 мужчин и 98 женщин). Чаще всего с диагностированным коронавирусом в регионе умирают мужчины – 10, женщин – четыре человека.

По состоянию на утро 1 мая в Башкирии официально подтверждено 766 случаев заражения КВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU