В сети завирусилось видео с уфимскими детьми, которые катаются на обмотанных скотчем качелях

1 Май 2020 2020-05-01T09:08:58+03:00

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Сотни тысяч просмотров набирает ролик, на котором дети из Уфы вопреки режиму полной самоизоляции играют на оцепленной площадке. Видео в соцсетях опубликовал канал Mash.

На кадрах – две девочки катаются на качелях, обмотанных прочным скотчем. Маленьких нарушительниц физическая преграда вообще никак не беспокоит – более того, они находят веселым качаться между слоями ленты, периодически сталкиваясь с ними.

Все происходящее на видео сопровождает песня «I will survive» («Я переживу») американской исполнительницы Глории Гейнор. Композиция подчеркивает бесстрашие девочек.

Напомним, в Башкирии в условиях пандемии коронавируса закрыты все детские площадки. Если детей удастся вычислить, за нарушение режима полной самоизоляции будут отвечать их родители.

Дети катаются на качелях закрытой игровой площадки // 1.05.

ИСТОЧНИК KP.RU