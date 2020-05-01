Власти Башкирии не собираются снимать с должности главврача РКБ, в которой произошла вспышка коронавируса

1 Май 2020 2020-05-01T07:32:08+03:00

Тем не менее видеообращение медиков учреждения к федеральным властям «будет рассмотрено в установленном порядке»

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Власти Башкирии не намерены снимать с должности главврача РКБ имени Куватова – Эльза Сыртланова продолжит руководить больницей. Об этом ИА «Башинформ» сообщили в пресс-службе аппарата главы республики.

«В этой непростой ситуации, как специалист, она вместе с 2,5 тысячным коллективом прошла тяжелый путь вывода больницы из ситуации с коронавирусом», – цитирует агентство.

Стало известно, что сам Хабиров уже ознакомился с обращением врачей РКБ к руководству страны. Медики призывают провести честное расследование произошедшего в главной республиканской больнице и уволить Сыртланову. Как рассказали в пресс-службе главы РБ, это обращение «будет рассмотрена в установленном порядке».

Напомним, РКБ имени Куватова была закрыта на карантин 6 апреля – в больнице произошла вспышка коронавирусной инфекции. Зараженными оказались как персонал, так и пациенты. Под подозрением на ковид на начальном этапе находилось 170 человек. Исчерпывающих данных о том, сколько действительно было инфицированных в РКБ, пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU