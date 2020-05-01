Власти Башкирии не собираются снимать с должности главврача РКБ, в которой произошла вспышка коронавируса
Власти Башкирии не намерены снимать с должности главврача РКБ имени Куватова – Эльза Сыртланова продолжит руководить больницей. Об этом ИА «Башинформ» сообщили в пресс-службе аппарата главы республики.
«В этой непростой ситуации, как специалист, она вместе с 2,5 тысячным коллективом прошла тяжелый путь вывода больницы из ситуации с коронавирусом», – цитирует агентство.
Стало известно, что сам Хабиров уже ознакомился с обращением врачей РКБ к руководству страны. Медики призывают провести честное расследование произошедшего в главной республиканской больнице и уволить Сыртланову. Как рассказали в пресс-службе главы РБ, это обращение «будет рассмотрена в установленном порядке».
Напомним, РКБ имени Куватова была закрыта на карантин 6 апреля – в больнице произошла вспышка коронавирусной инфекции. Зараженными оказались как персонал, так и пациенты. Под подозрением на ковид на начальном этапе находилось 170 человек. Исчерпывающих данных о том, сколько действительно было инфицированных в РКБ, пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU