«Прости папа, что похоронили тебя в закрытом мешке»: уфимец заявил, что его отца убили в РКБ

30 Апр 2020 2020-04-30T20:41:42+03:00

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Адвокат из Уфы Урал Хамзин заявил, что его отец умер от коронавируса, которым он мог заразиться в РКБ Куватова.

Свое эмоциональное обращение Хамзин выложил в социальных сетях вечером 30 апреля. В этот же день мужчина обратился в Следком республики с заявлением, в котором просит провести доследственную проверку и возбудить уголовное дело по факту трагических событий с его отцом.

- Моего папу убили в РКБ. Прошло десять дней, эмоции улеглись, и я могу об этом написать. Привез его живым и здоровым на плановую операцию в отделение травматологии хирургического корпуса, ему предстояло эндопротезирование тазобедренного сустава. 31 марта была проведена операция, был хороший хирург, - рассказывает Хамзин.

Однако после, по словам адвоката, у его отца поднялась температура, начался жар и двухсторонняя пневмония. Мужчина ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению, спасти его не удалось.

- Прости папа, что не уберегли, что похоронили тебя в закрытом мешке, не увидев лица. Имя убийцы установлено – COVID-19, но у него могли быть соучастники. Сегодня подал в СК заявление о возбуждении уголовного дела в отношении руководства РКБ, - написал Хамзин.

ИСТОЧНИК KP.RU