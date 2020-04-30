2020-04-30T19:13:18+03:00
Общество

Радий Хабиров внес изменения в указ о самоизоляции: что поменялось на этот раз

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Рустем АХУНОВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные поправки в указ о полной самоизоляции в Башкирии.

Значительная часть изменений коснулась работы о области строительства и проектирования. Теперь специалисты смогут беспрепятственно заниматься проектно-изыскательными работами, осуществлять контроль за стройкой и монтировать противопожарное оборудование. Надо полагать, что эту часть поправок приняли для того, чтобы не останавливать строительство социальных объектов в Башкирии. Также режим самоизоляции не будет распространяться на тех, кто поехал приобретать жилье.

Во всех остальных случаях жители республики обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски во всех местах вне своего дома.

Длительность поездок на автомобиле увеличили до 180 минут – ее по-прежнему можно совершить лишь одну.

Дистанционное обучения для младшеклассников приостановится в период с 6 по 8 мая.

Все социальные учреждения Башкирии в целях ограничения возможности распространения коронавируса уходят на строгий карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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