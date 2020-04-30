Радий Хабиров внес изменения в указ о самоизоляции: что поменялось на этот раз
Глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные поправки в указ о полной самоизоляции в Башкирии.
Значительная часть изменений коснулась работы о области строительства и проектирования. Теперь специалисты смогут беспрепятственно заниматься проектно-изыскательными работами, осуществлять контроль за стройкой и монтировать противопожарное оборудование. Надо полагать, что эту часть поправок приняли для того, чтобы не останавливать строительство социальных объектов в Башкирии. Также режим самоизоляции не будет распространяться на тех, кто поехал приобретать жилье.
Во всех остальных случаях жители республики обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и носить маски во всех местах вне своего дома.
Длительность поездок на автомобиле увеличили до 180 минут – ее по-прежнему можно совершить лишь одну.
Дистанционное обучения для младшеклассников приостановится в период с 6 по 8 мая.
Все социальные учреждения Башкирии в целях ограничения возможности распространения коронавируса уходят на строгий карантин.
ИСТОЧНИК KP.RU