«Салават Юлаев» заключил контракт с новым главным тренером
Руководство «Салавата Юлаева» заключило контракт с финским тренером Томи Ламса.
Накануне стало известно, что уфимский клуб не собирается оставлять Николая Цулыгина на посту главного тренера. Вскоре информацию подтвердили официально.
Вечером в пятницу, 30 апреля, клуб объявил, что место главного тренера команды будет занимать финн Томи Ламса, который работал над тактикой игроков «Салавата Юлаева» еще с 2017 года. Напомним, что именно тогда клуб возглавлял еще один финский специалист Эркка Вестерлунд.
Сам Ламса отметил, что довольно быстро согласился на предложение возглавить уфимский клуб, в котором он отработал два сезона. Также финн заявил, что будет стараться давать молодым игрокам больше игрового времени.
- Для меня важно, чтобы они день за днем показывали, что заслуживают доверия, - цитирует главного тренера пресс-служба «Салавата».
Николай Цулыгин продолжит работу в тренерском штабе уфимского клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU