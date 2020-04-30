«Салават Юлаев» заключил контракт с новым главным тренером

30 Апр 2020 2020-04-30T18:27:03+03:00

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Руководство «Салавата Юлаева» заключило контракт с финским тренером Томи Ламса.

Накануне стало известно, что уфимский клуб не собирается оставлять Николая Цулыгина на посту главного тренера. Вскоре информацию подтвердили официально.

Вечером в пятницу, 30 апреля, клуб объявил, что место главного тренера команды будет занимать финн Томи Ламса, который работал над тактикой игроков «Салавата Юлаева» еще с 2017 года. Напомним, что именно тогда клуб возглавлял еще один финский специалист Эркка Вестерлунд.

Сам Ламса отметил, что довольно быстро согласился на предложение возглавить уфимский клуб, в котором он отработал два сезона. Также финн заявил, что будет стараться давать молодым игрокам больше игрового времени.

- Для меня важно, чтобы они день за днем показывали, что заслуживают доверия, - цитирует главного тренера пресс-служба «Салавата».

Николай Цулыгин продолжит работу в тренерском штабе уфимского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU