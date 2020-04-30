Из еще одной больницы Уфы сделают ковид-госпиталь
В Уфе еще одну больницу перепрофилируют под ковид-госпиталь.
На брифинге минздрава Башкирии по коронавирусу замминистра Ирина Кононова рассказала, что ждет уфимскую больницу скорой медицинской помощи в самое ближайшее время. Оказалось, что после майских праздников БСМП перепрофилируют под госпиталь, в котором оказывают помощь больным коронавирусом. При этом, по словам замминистра, больница останется многопрофильной.
- Весь спектр помощи, который она оказывает, будет продолжаться оказываться, - заявила Кононова.
Известно, что поток пациентов в БСМП будет перераспределяться в другие больницы города, в частности, в больницы №21 и №13. Больница №22 продолжит работать как для детей, так и для взрослых.
ИСТОЧНИК KP.RU