2020-04-30T17:32:57+03:00
Общество

Из еще одной больницы Уфы сделают ковид-госпиталь

БСМП отдадут по нужды борьбы с коронавирусом
Рустем АХУНОВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В Уфе еще одну больницу перепрофилируют под ковид-госпиталь.

На брифинге минздрава Башкирии по коронавирусу замминистра Ирина Кононова рассказала, что ждет уфимскую больницу скорой медицинской помощи в самое ближайшее время. Оказалось, что после майских праздников БСМП перепрофилируют под госпиталь, в котором оказывают помощь больным коронавирусом. При этом, по словам замминистра, больница останется многопрофильной.

- Весь спектр помощи, который она оказывает, будет продолжаться оказываться, - заявила Кононова.

Известно, что поток пациентов в БСМП будет перераспределяться в другие больницы города, в частности, в больницы №21 и №13. Больница №22 продолжит работать как для детей, так и для взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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