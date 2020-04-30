Жительницу Башкирии, которая спрятала тело якобы пропавшего сына в навозе, признали вменяемой

30 Апр 2020 2020-04-30T16:45:40+03:00

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29-летнюю жительницу Дюртюлинского района, которая убила сына и спрятала его тело в навозе, признали вменяемой.

Напомним, что страшная история произошла в конце августа 2019 года. 29-летняя девушка ночью 29 августа задушила сына, который слишком громко плакал и никак не мог остановиться. Осознав содеянное, она спрятала тело годовалого ребенка в куче навоза. Чтобы отвести подозрением от себя, она обратилась за помощью к волонтерам и журналистам, которые приступили к поискам пропавшего ребенка. Вскоре выяснилась страшная правда – девушку вывел на чистую воду допрос с применением полиграфа. Мать-убийца сама показала, где спрятала тело.

У следователей возникли сомнения в степени адекватности девушки. Ее отправили на экспертизу в уфимскую психиатрическую больницу. В итоге доктора признали ее вменяемой.

По факту убийства малолетнего стражи порядка возбудили уголовное дело. Материалы по нему в скором времени будут переданы в верховный суд Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU