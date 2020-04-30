Куратор хоккея Башкирии будет помогать минздраву республики

30 Апр 2020 2020-04-30T15:49:07+03:00

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Чиновник администрации главы Башкирии Ринат Баширов, курирующий вопросы «Салавата Юлаева», будет помогать работе минздрава республики.

Новое распоряжение Радий Хабиров подписал в конце апреля. До особого распоряжение главы республики Ринат Баширов будет помогать и курировать работу минздрава Башкирии в непростой период угрозы распространения коронавируса.

В частности, первым заданием Баширова будет доставка почти двух тысяч вахтовиков, застрявших из-за коронавируса на объекте в Якутии, обратно в Башкирию. Сам Хабиров объяснил, что дает чиновникам от медицины «крепкое плечо».

Пост замруководителя администрации главы Башкирии Баширов получил сразу после возвращения в республику Радия Хабирова осенью 2018 года. Вскоре после этого чиновник начал курировать работу хоккейного клуба «Салават Юлаев» и стал его председателем совета.

ИСТОЧНИК KP.RU