Житель Башкирии в самоизоляции пытался надругаться над пенсионеркой

30 Апр 2020 2020-04-30T14:44:23+03:00

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43-летний житель села Темясово избил пожилую соседку и пытался над ней надругаться.

Известно, что случай произошел вечером 29 апреля. В дом к 72-летней женщине вломился неадекватный мужчина – он буквально вышиб дверь вместе с замком. Незваный гость набросился на хозяйку, жестоко избил, а затем попытался надругаться, но у него это не получилось.

Источник «КП-Уфа» сообщил, что вскоре на место прибыли полицейские, которые задержали извращенца. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства странного и дикого преступления. По предварительным данным, мужчина был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU