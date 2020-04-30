Еще в одном городе Башкирии сильное увеличение больных коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T13:13:49+03:00

За сутки в Нефтекамске болезнь выявили у 28 человек

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Количество заболевших коронавирусом в Нефтекамске составило 28 человек.

О том, что еще в еще одном городе Башкирии произошел резкий рост больных коронавирусом, сообщили на ежедневном брифинге минздрава республики. Представитель роспотребнадзора Башкирии Венер Изикаев представил слайд с официальной статисткой новых случаев заболевания коронавирусом за 29 апреля в разных районах и города Башкирии.

Так, в Нефтекамске врачи выявили опасный вирус у 28 местных жителей. Общее количество больных здесь увеличилось до 47 человек. На втором месте по выявлению вируса оказалась Уфа – здесь за сутки выявили 16 новых больных, всего их стало 274.

Небольшой рост выявленных случаев коронавируса (1-5) человек зафиксирован в Октябрьском, Стерлитамаке, Бирске, Благовещенском, Уфимском, Кушнаренковском и Чишминском районах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU