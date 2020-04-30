Все кладбища в Башкирии закрываются для посещений

30 Апр 2020 2020-04-30T12:57:56+03:00

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В Башкирии для посещения закрываются все кладбища. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики заявил глава Радий Хабиров. Руководство региона приняла это решение, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

«Неприятное решение, но все кладбища, все места захоронения мы закрываем. Они открыты только для захоронений. Очень много народа собирается. С коллегами других глав я советовался. Поэтому такое решение принимаем», – сказал Хабиров.

Напомним, режим самоизоляции в Башкирии официально продлен как минимум до 11 мая. С 4 числа вводится еще и «масочный режим».

ИСТОЧНИК KP.RU