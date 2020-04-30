2020-04-30T12:57:56+03:00
Общество

Все кладбища в Башкирии закрываются для посещений

Доступ останется открытым только для захоронений
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Башкирии закрыли все кладбищаВ Башкирии закрыли все кладбищаФото: Максим ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Башкирии для посещения закрываются все кладбища. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики заявил глава Радий Хабиров. Руководство региона приняла это решение, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

«Неприятное решение, но все кладбища, все места захоронения мы закрываем. Они открыты только для захоронений. Очень много народа собирается. С коллегами других глав я советовался. Поэтому такое решение принимаем», – сказал Хабиров.

Напомним, режим самоизоляции в Башкирии официально продлен как минимум до 11 мая. С 4 числа вводится еще и «масочный режим».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительницу Башкирии, которая спрятала тело якобы пропавшего сына в навозе, признали вменяемой
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкой от 6,5%
Куратор хоккея Башкирии будет помогать минздраву республики
Житель Башкирии в самоизоляции пытался надругаться над пенсионеркой
Еще в одном городе Башкирии сильное увеличение больных коронавирусом
В правительстве Башкирии рассказали, когда начнут работать детские лагеря
Все кладбища в Башкирии закрываются для посещений
«Это наши братья»: Радий Хабиров вернет в Башкирию вахтовиков, у которых подозревают коронавирус
Новые правила поездки на дачу в Башкирии в период самоизоляции: что нужно знать
В Башкирии в период самоизоляции усилят контроль над прибывшими из других стран и регионов
Масочный режим в Башкирии 2020: правила поведения в майские праздники
«Это было непростое решение»: Радий Хабиров продлил в Башкирии режим самоизоляции
Строим ваш дом за наш счет !
Врачи РКБ Куватова, в которой произошла вспышка коронавируса, записали обращение к руководству страны
Тепло и свет – в штатном режиме
В Башкирии произошел резкий рост больных коронавирусом
Собственных запасов продовольствия в Башкирии хватит на пять месяцев